“نزلها واتفرج مجانًا” اضبط جهاز الاستقبال على تردد القناة الرابعة العراقية الجديد 2024

تردد القناة الرابعة العراقية أحد أهم القنوات الفضائية المتخصصة في مجال الأخبار الرياضية، حيث سميت هذه القناة بهذا الاسم بسبب السلطة الرابعة التي تتبعها القناة، حيث يطلق هذا المصطلح على و وسائل الاعلام التي تعمل على إبراز دورها، وهذا ما ينطبق على هذه القناة بسبب تغطيتها الممتازة في نقل الأخبار والأحداث الرياضية.

تردد القناة الرابعة العراقية

تبث القناة الرابعة العراقية أحداثها وأخبارها الرياضية عبر العديد من الترددات، ومن أبرز تلك الترددات ما سيتم توضيحه في الجدول التالي:

اسم التردد التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب التردد الأول 12563 27500 ⅚ أفقي. التردد الثاني 11678 27500 ⅚ أفقي. تردد نايل سات 11747 27500 ⅞ أفقي.

أهم المعلومات حول القناة الرابعة العراقية

تحظى قناة الرابعة العراقية بشعبية كبيرة من المتابعين، ولأهمية تلك القناة لدى الكثير من الأشخاص، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

تأسست قناة الرابعة العراقية في أكتوبر عام ٢٠٢١م، ويتم بثها تحديداً من مدينة بغداد، حيث حصلت القناة على حق بث العديد من البطولات سواءً كانت المحلية أو الدولية.

أبرمت قناة الرابعة العراقية مجموعة من الاتفاقيات، والتي من أهمها اتفاق قناة بي إن سبورتس القطرية، مما يتيح لها بث كافة البطولات التي تقدمها تلك القناة.

حصلت القناة الرابعة العراقية على فرصة إذاعة مباريات المنتخبات الوطنية العراقية المختلفة بالإضافة إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليد، السلة، وكافة الألعاب الرياضية الأخرى.

ما هي البطولات والمباريات التي يتم نقلها عبر القناة الرابعة الرياضية؟

تعمل القناة الرابعة على نقل العديد من الأخبار والأحداث الرياضية عبر مبارياتها وبرامجها، ومن أبرزها