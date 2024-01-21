كم يبلغ سعر 100 دولار في العراق في البورصات المختلفة+ أسباب تغير السعر

سعر 100 دولار في العراق، اليوم الأحد 21 يناير 2024 الذي يهتم به العديد من المواطنين والمستثمرين في دولة العراق، حيث يتغير سعر الدولار الواحد أمام العملات المختلفة بشكل يومي، وأحد هذه العملات هو الدينار العراقي، ويعود تقلبات سعر الدينار العراقي إلى عدة عوامل تؤثر في العرض والطلب على الدولار الأمريكي في السوق مما يؤثر سلبًا على قيمة الدينار العراقي، في هذا المقال سوف نستعرض لكم سعر 100 دولار في العراق خلال التداولات التي جرت اليوم.

سعر 100 دولار في العراق

نقدم إليكم سعر 100 دولار في العراق بالسوق السوداء:

1 دولار أمريكي يساوي 1306.10 دينار عراقي.

5 دولارات أمريكية تساوي 6530.48 دينار عراقي.

10 دولارات أمريكية تساوي 13060.96 دينار عراقي.

50 دولاراً أمريكياً تساوي 65304.79 دينار عراقي.

100 دولار أمريكي يساوي 130609.58 دينار عراقي.

250 دولار أمريكي يساوي 326523.96 دينار عراقي.

500 دولار أمريكي يساوي 653047.92 دينار عراقي.

1000 دولار أمريكي يساوي 1306095.84 دينار عراقي.

2500 دولار أمريكي يساوي 3265239.59 دينار عراقي.

10000 دولار أمريكي يساوي 13060958.37 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

يختلف سعر صرف الدولار مقابل الدينار الأمريكي باختلاف البورصات في المدن المختلفة، وكذلك في بورصة العراق اليوم فقد ارتفعت أسعار صرف الدولار في العديد من المدن وذلك على النحو التالي: