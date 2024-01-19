اعرف حالًا .. موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير 2024 ونصيب الفرد

خلال الآونة الأخيرة انتشرت أخبار بشأن وجود زيادة في نصيب الفرد لصرف السلع التموينية الخاصة بشهر فبراير 2024، الأمر الذي جعل هناك تساؤلات كثيرة بخصوص موعد الصرف الخاصة بهذا الشهر وكذلك حقيقة الأخبار المنتشرة هل هي أخبار صادقة أم مجرد أخبار كاذبة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية المصرية.

موعد صرف السلع التموينيه شهر فبراير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن موعد صرف استحقاق التموين الخاص بشهر فبراير يبدأ من يوم 1 منه والذي يوافق يوم الخميس والذي يستمر طوال الشهر، عملية الصرف تكون متاحة في المنافذ التى تم تخصيصها من قبل الوزارة والتي يبلغ عددهم 43 ألف منفذ على مستوى جمهورية مصر العربية، كل ذلك من أجل التسهيل على المواطن المصري من حيث الوقت والجهد وفى نفس الوقت توفر له السلع الغذائية التي يحتاج إليها والتي تعينه على صعوبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية

بعد الأخبار المنتشرة بخصوص زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية من 50 جنية وصولًا إلى 100 جنيه مصري الخاص بشهر فبراير، أنها أخبار كاذبة وليس لها أى أساس من الصحة، وأن في حالة وجود أخبار بالزيادة فسوف يتم إعلان وزارة التموين عنها بشكل رسمي من خلال موقعها، وأنه لا زال نصيب الفرد من السلع التموينية 50 جنيه مصري فقط لا غير كما هو مقرر فى السابق.