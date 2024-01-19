دلوقتي اضبط .. تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات 2024

مع بدء فعالية بطولة كأس الأمم الأفريقية هناك اهتمام كبير بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، ومن ضمن هذه القنوات قناة أون تايم سبورت والتي أعلنت أنها سوف تقوم ببث مباراة مصر وغانا والتى فى حالة فوز المنتخب المصري فإنه سوف يتأهل إلى المباريات القادمة من البطولة، خاصة لكون المنتخب المصري متصدر المجموعة الخاصة به برصيد 3 نقاط ومنتخب غانا برصيد نقطتين فقط.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكن مشاهدة مباراة مصر وغانا بصورة مجانية من خلال تثبيت قناة أون تايم سبورت ضمن قنوات التلفاز من خلال بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الجودة:HD.

التشفير: قناة مجانية.

موعد مباراة مصر وغانا

هذه المباراة التي سوف تقوم بالجمع بين منتخب مصر ومنتخب غانا سوف تقام يوم الخميس الموافق 18 يناير 2023 فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفى تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

خطوات ضبط جهاز الاستقبال على قناة أون تايم سبورت

عملية العثور على قناة أون تايم سبورت سهلة للغاية لأن خطواتها محدودة وتتمثل العملية في الآتي: