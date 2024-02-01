دلوقتي اعرف .. تاريخ صرف معاشات شهر فبراير 2024 وأماكن الصرف

بعد القرار الرئاسي بشأن وجود زيادة في قيمة معاشات المستفيدين تختلف على حسب قيمة المعاش الذى يحصل عليه المستفيد، هناك اهتمام كبير بمعرفة موعد صرف استحقاق معاش شهر فبراير لعام 2024، لذا قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتصريح عن موعد صرف معاشات شهر فبراير وأماكن الصرف المعتمدة من قبل الهيئة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة إلى الحكومة المصرية أعلنت أنه سوف يتم صرف استحقاق معاشات المتقاعدين الخاصة بشهر فبراير من يوم الخميس الموافق 1/ 2/ 2024، وأن مدة الصرف سوف تستمر لمدة 6 أيام.

أماكن صرف معاشات التقاعد 2024

تم توفير أكثر من طريقة يتم من خلالها صرف معاشات التقاعد فى جمهورية مصر العربية منعًا لحدوث تكدس خاصة لكون المتقاعدين يصل عددهم إلى 11 مليون مستفيد وهم في تزايد مستمر، ومن طرق صرف معاشات التقاعد الآتى:

المحافظات الإلكترونية على خط المتقاعد.

منافذ شركة فورى وأمان.

كما انه يمكن أن يتم الصرف من البريد المصري بمختلف فروعه على مستوى الجمهورية.

ماكينة الصراف الآلى للبنوك المصرية العاملة.

البنوك المصرية بمختلف أنواعها وفروعها المتفرقة في أرجاء جمهورية مصر العربية.

جدول صرف معاشات التقاعد

تم تحديد أيام الصرف على حسب قيمة المعاش الذي يحصل على المواطن المصري، ويتمثل جدول الصرف فى الآتى: