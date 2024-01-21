ألحقوا سوسو.. تردد كراميش الجديد نايل سات 2024 وخطوات تثبيت القناة على الرسيفر
تردد كراميش الجديد نايل سات، يبحث عنه العديد من الأهالي، وذلك لأنها تمتلك أهمية كبيرة في الوطن العربي، حيث تقدم تعليماً مهماً للأطفال في مهارة اللغة والتفكير، بالإضافة إلى ذلك تعرض القناة الكثير من البرامج والأفلام الكارتونية بجودة عالية في الصوت والصورة، في هذا المقال سنوفر إليكم التردد الجديد الخاص بالقناة مع طرق تثبيت قناة كراميش على جهازكم، فتابعونا.
تردد كراميش الجديد نايل سات
يتساءل العديد من الآباء والأمهات عن تردد كراميش الجديد نايل سات للاستمتاع والتسلية والتعليم في وقت واحد وذلك من خلال برامجها المميزة، حيث تشمل هذه البرامج الرسوم المتحركة وأفضل الأفلام الكرتونية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية، يمكنك استقبال التردد الجديد عبر هذه الأقمار الصناعية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11315.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة كراميش على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 1130.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
قناة كراميش الجديدة
يمكنك الآن ضبط قناة كراميش للاستماع إليها على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش، يمكنك الاستمتاع مجانًا وبجودة عالية للصوت والصورة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:
- استخدم جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.
- انتقل إلى قائمة الإعدادات من خلال الجهاز.
- اختر خيار التثبيت ومن ثم التثبيت اليدوي.
- قم بإدخال التردد الجديد والاستقطاب ومعدل التشفير ومعامل التصحيح.
- انقر على زر البحث لبدء عملية البحث.
- في غضون بضع ثوانٍ، سيتم حفظ القناة وستظهر بالفعل ضمن قائمة القنوات الموجودة على جهازك.