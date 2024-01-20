لو أولادك في المدارس هنوضحلك إزاي تستعلم عن نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول في أسرع وقت

نتيجة صفوف النقل في القاهرة، ينتظرها عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي وأولياء الأمور بفارغ الصبر، وذلك لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث تم انتهاء الامتحانات قبل عدة أيام في جميع أنحاء البلاد، في هذا المقال سنقدم إليكم موعد الإعلان عن نتيجة صفوف النقل في المرحلة الإبتدائية لمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى الرابط وطريقة الحصول على النتيجة، تابعونا.

نتيجة صفوف النقل في القاهرة

من أجل معرفة نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة القاهرة، بإمكان جميع أولياء الأمور الإطلاع على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث يتيح الموقع توفير نتيجة صفوف النقل في القاهرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ادخل الرقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم حدد المرحلة الدراسية.

بعد ذلك اختار الصف الدراسي الرابع للعام الدراسي 2024/2023.

حدد الفصل الدراسي الأول.

كيف اعرف النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم؟

يقوم الطلاب والطالبات في الوقت الحالي بالبحث عن نتائج امتحاناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تم إنهاء امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الأيام الأخيرة، وفي أسرع وقت ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة، من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة، يمكنك الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: