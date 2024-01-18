مش بإيدينا.. ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها في أول تعليق على طلاقها من العوضي

لم تكن الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي كأي ثنائي في الوسط الفني فبداية من ارتباطهما وحتى انفصالهما كانت قصتهم مختلفة كأي ثنائي متزوج في الوسط الفني فلم ينظرا إلى الهجوم الكبير عند ارتباطهما بسبب فارق السن بينهما ولكن كان حبهما أقوى من هذا الهجوم واستمرا سعيدان في حياتهما وجمعتهما أعمال سنائية حتى أعلنا عن فصالهما في الساعات الماضية وضربا أروع الأمثلة في الاحترام المتبادل في بينهما فدائمًا ما يقال النهايات أخلاق.

ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد طلاقها وتشهد الله على أحمد العوضي

خرجت النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز عن صمتها بعدما أعلنت انفصالها عن النجم أحمد العوضي ولم تكن كباقي الفنانات بعد انفصالهم عن أزواجهم ويبدأون في مهاجمة أزواجهم السابقين ولكن الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضربت مثلًا يحتذى به في النهايات ولم تكتفي بذلك بل أعلنت أمام الجميع أنها تشهد الله عزوجل على أمانة الفنان أحمد العوضي خلال فترة جوازهم بانه لم يخونها طيلة جوازهم كشهادة منها تدل على مدى الأخلاق والاحترام المتبادل الذي كان بينهم.

ياسمين عبد العزيز: العوضي لم يخونني طيلة فترة جوازنا

علقت النجمة المصرية الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على انفصالها عن أحمد العوضي قائلة.. “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري .. مش بإيدينا”، وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت خبر انفصالها عن أحمد العوضي في منشور لها على الفيس بوك قائلة.. “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير”.