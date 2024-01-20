قربت خلاص .. نتيجة الابتدائي بوابة نتائج القاهرة برقم الجلوس الترم الأول عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الابتدائي بوابة نتائج القاهرة، يبحث عنها العديد من الطلاب والطالبات، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يحمل نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024، ولذلك يستعد الطلاب وأولياء الأمور في محافظات مصر لمعرفة موعد النتيجة الرسمية لشهادة الابتدائي، حيث بدأت امتحانات الترم الأول رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير واستمرت لمدة 5 أيام، بالتالي من المتوقع أن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي قريبًا.

نتيجة الابتدائي بوابة نتائج القاهرة

ينتظر الكثير من الطلبة وأولياء الأمور نتيجة الابتدائي بوابة نتائج القاهرة، حيث تم إجراء الامتحانات من قبل الطلاب في المرحلة الابتدائية للصف السادس، وذلك حسب ما حددته وزارة التربية والتعليم، وبعد انتهاء الطلاب من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول بدأ العديد منهم في البحث عن رابط نتائج المرحلة الابتدائية لعام 2024، والسبب أنه يواجه الطلاب حالة من التوتر والقلق خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الاستعداد لدخول الفصل الدراسي الثاني بأعلى الدرجات، ومؤخرًا أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم نشر نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لبوابة محافظة القاهرة، وبذلك سيكون بإمكان الطلاب الحصول على النتائج في أسرع وقت.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

تتوفر نتائج صف السادس الابتدائي بسهولة، للحصول على النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية: