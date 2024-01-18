اتفرج ببلاش..موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة “المفتوحة” على جميع الأقمار الصناعية

موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة لمباراة الثانية للمنتخب المصري وهى المباراة الحاسمة له في دور المجموعات من بطولة كاس أمم افريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار خاصة بعد التعادل الأخير له مع منتخب موزمبيق والتي خسر بها المنتخب المصري نقطتين هامين في صعوده إلي الأدوار الاقصائية من البطولة، وتقام المباراة اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 على نفس ملعب الذي أقيمت فيه مباراته السابقة .

موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

تعادل المنتخب المصري في أولي مبارياته من بطولة كاس أمم أفريقيا مع منتخب موزمبيق بهدفيين لكلا منهم، مع أداء سئ للغاية أثار غضب جماهير الكرة المصرية من المنتخب الذي يمتلك أسماء نجوم كرة كبيرة سواء محلية أو عالمية وكان على غير المتوقع الأداء الغير منظم الذي أدي به مباراته الأولي له في البطولة والذي هو مرشح لها بقوة لتكامل عناصره ، وليواجه اليوم أقوي الفرق الأفريقية وهو منتخب غانا والذي خسر أولي مبارياته أمام كاب فيردي، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا

نقدم إلي جماهير كرة القدم المصرية ميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والقناة اليوم عبر تردد القنوات الناقلة التالية

قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

القمر الصناعى: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة)

القمر الصناعي: تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة)



القمر الصناعى: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة)



القمر الصناعى: يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

القمر الصناعى: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد القناه الجزائريه الارضيه