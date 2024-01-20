العراقي متصدر المجموعة بكل فخر .. موعد مباراة العراق القادمة أمام فيتنام في كأس آسيا والقنوات الناقلة للبطولة

حقق منتخب العراق نجاحاً باهراً في خطف فوز ثمين أمام خصمه المنتخب الاندونيسي بنتيجة 3 مقابل 1، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس آسيا عام 2024/2023، كما تسيد المنتخب العراقي مباراة اليوم أمام الكمبيوتر الياباني ونجح بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك يتصدر العراق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وأصبح على بُعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدو الثاني من البطولة، حيث أم موعد مباراة العراق القادمة أمام المنتخب الفيتنامي الضعيف أصبحت تحصيل حاصل لأسود الرافدين.

موعد مباراة العراق القادمة في كأس اسيا 2024

يلتقي منتخب العراق مع خصمه منتخب فيتنام، في يوم الأربعاء 24 من شهر يناير لعام 2024، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات ضمن بطولة كأس آسيا لعام 2024/2023 ، وستتم المباراة على أرض استاد المدينة التعليمية، حيث ستنطلق صافرة بداية مباراة بين العراق واليابان في كأس آسيا لعام 2024 تمام الساعة 12:30 PM بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة 1:30 PM بتوقيت وليبيا ومصر والسودان، وفي تمام الساعة 2:30 PM بتوقيت الكويت والسعودية وقطر والعراق والبحرين وسوريا واليمن والأردن ولبنان والصومال وفلسطين، وفي تمام الساعة 3:30 PM بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

سوف تبث العديد من القنوات الرياضية مباراة العراق واليابان الجولة الثانية ضمن بطولة كأس آسيا لعام 2024، وهذه القنوات هي: