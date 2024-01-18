10 قنوات غير مشفرة..القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا اليوم 18يناير 2024 فى AFCON

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا، يبحث المصريين الآن عن تردد القناة المفتوحة التي سوف تذيع مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، في إطار دور المجموعات من بطولة كاس أمم أفريقيا والتي هي المواجهة الثانية للمنتخب المصري والذي مطلوب منه بشكل كبير احراز الثلاث نقاط من هذه المباراة بالإضافة إلي مباراته المقبلة مع كاب فيرديى وخاصة بعد أن خسر نقطتين من بمباراة السابقة مع موزمبيق، واليك تردد القناة المفتوحة لمباراة مصر وغانا وموعد المباراة بتوقيت القاهرة .

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا

تنطلق صافرة الحكم لمباراة اليوم بين المنتخب المصري ومنتخب الغاني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والتي توافق الساعة الحادية عشر بوقت السعودية التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وأداء المنتخبات العربية حتى الآن سي للغاية عدا المنتخب المغربي والذي اقتناص أول ثلاث نقاط له فى مباراته الأولى في مباراة قوية تليق برابع العالم وهو بذلك المرشح الاقوى للبطولة، وتترقب جماهير الكرة المصرية اليوم مباراة منتخبه الثانية والتي لا فرار اليوم من أحراز الثلاث نقاط لضمان التأهل.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت حقوق عرض البطولة حصريا عبر شاشتها ، ولكن توجد عدة قوات أرضية افريقية تعرض البطولة بالكامل بشكل مجاني وبدون تشفير عبر ترددها التالية

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

تردد قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

تردد قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

تردد قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

تردد قناة TV 8.5