AFCON 2024: تردد الجزائرية 3 على النايل سات الناقلة لجميع مباريات كاس أمم افريقيا

تردد الجزائرية 3 على النايل سات، وهى القناة الأرضية الرياضية والتي تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا مجانا إلي متابعين من داخل دولة الجزائر او أي متابعين من خارجها يقوموا بضبط تردد القنا من اجل متابعه مباريات منتخباتهم والتي من اهم مباراة اليوم التي ذيعها القناة مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات، والذي نقدم إليكم عبر موقعنا البديل الإخباري كافة تفاصيل المباراة من موعد وتردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة.

تردد الجزائرية 3 على النايل سات

تبحث الآن جماهير كرة القدم في أفريقيا عن تردد قناة الجزائرية الأرضية، والتي توفر إلي جميع المشاهدين كافة مباريات بطولة كاس أمم أفريقيا مجانا عبر ترددها الأرضي فقط ، تعرض اليوم مباراة من أقوي مباريات البطولة وهى مباراة منتخب مصر ومنتخب غانا والتي كلا منهم في حاجة قوية لإحراز الثلاث نقاط من اجل بقاءه في المنافسة للتأهل إلي الأدوار الاقصائية من البطولة ، وتقام مباراته في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية .

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا

من اهم القنوات التي سوف تعرض مباراة مصر وغانا على تردد الجزائرية 3 على النايل سات عبر بيانات احداثياتها الأرضية

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11680

بمعدل ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة الجزائر الأرضية قمر هوت بيرد