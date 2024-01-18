أطفالك يحبونها تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة بيبي كيدز الجديد يبحث عنه الكثيرون من الأباز والأمهات، فلا يخلو بيت من قناة بيبي كيدز لما لها في نفوس الأطفال من تعلق بها، حيث إن القناة تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات القديم والحديثة، وتتميز بأنها دائمًا تأتي بكل جديد، لذلك تجد البحث كثيرًا على تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وعن طريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال، والذي نبينه من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة بيبي كيدز للأطفال على القمر الصناعي النايل سات

شاهد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي النايل سات بإضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال:

التردد: 11393.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يوجد تردد أخر على القمر الصناعي النايل سات أيضا يشمل على التالي:

التردد البديل: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز على نايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة بيبي كيدز على جهاز الاستقبال من خلال إضافة التردد السابق باتباع الخطوات التالية:

من جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر القائمة.

ومن ثم قم بالدخول على إدارة القنوات.

اضغط على الضبط اليدوي.

انقر على إضافة ترددات جديدة.

قم بإضافة التردد السابق كما هو ي الفَقَرة السابقة.

انقر على زر حفظ.

تستطيع مشاهدة القناة مباشرة من خلال قائمة القنوات.

برامج قناة بيبي كيدز للأطفال

تمتاز قناة بيبي كيدز بمجموعة متنوعة من البرامج والفقرات والتي تشتمل على التالي: