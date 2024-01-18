رابط الاستعلام المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

في ظل احتياج المواطنين إلى الدعم الاجتماعي في العراق، لذلك من المتوقع أن تعلن وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 قريبًا، ويُمكن للمواطنين الاطلاع على هذه أسمائم والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامَج، عن طريق تتبع نزول كشوفات المشمولين بالرعاية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، والتي نبين طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الأسطر التالية.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

صدر قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023/2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq، وكان هذا القرار في نهاية العام المنصرم مما جعل المستفيدين من الرعاية كثيرون البحث عن ظهور الوجبة في هذه الأيام، ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل عن أسماء المشمولين بالرعاية خلال مدة قليلة، ومن اجل التحقق من أهلية المستفيدين تقوم الوزارة بمراجعة المشمولين بالرعاية لمطابقة شروط استحقاقهم مع شروط الرعاية ولعل هذا من الأسباب التي أخرت إعلان النتيجة حتى الآن.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

وفيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي:

الدخول على موقع منصة مظلتي الإلكتروني من خلال محرك البحث جوجل. بعد الدخول إلى الصفحة قم بالضغط على برامج الحماية الاجتماعية. ومن ثم قم بالضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية. انقر على المشمولين بالرعاية الاجتماعية. ثم حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الأخيرة. اضغط تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

في الإعلان عن الوجبة يمكنك تحميل الكشوفات والاستعلام عن أسماء المشمولين