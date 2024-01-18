مبروك.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 برقم الجلوس moe.gov.eg عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نستعرض عبر موقع البديل طرق معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن رابط النتيجة وكذلك نتائج جميع صفوف النقل، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة فور انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات، في هذا السياق، نقدم لكم خطوات استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الحالي بشكل سهل ومبسط، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني فتابعونا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 عبر رقم الجلوس فور ظهورها، وهذه الخدمة متاحة لجميع المحافظات بشكل مجاني، دون تحمل أي تكاليف، ودون الحاجة لزيارة المدرسة الخاصة بالطلاب، وتُعلن النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن الوصول إليها من خلال اتباع الخطوات البسيطة الاتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختر خيار “نتيجة الطلاب” من القائمة. حدد الفصل الدراسي الأول. اختر الصف الأول الثانوي. اضغط على زر “استعلام”. ستظهر لك النتيجة في النافذة الأخيرة.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

من المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 في مختلف المراحل التعليمية يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم، وأعلنت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية سيبدأ في السبت الموافق 10 فبراير القادم، وأشارت إلى أن مدة الترم الثاني ستكون لثلاثة أشهر، حيث من المقرر أن ينتهي في شهر يونيو للعام الحالي 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد انتهاء امتحانات الترم الثاني لعام 2024، وتم ذلك من خلال الخريطة الزمنية الرسمية المُعلنة من قبل الوزارة، ووفقًا لهذه الخريطة، من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الثاني في يوم الخميس الموافق 6 يونيو لكن بدايتها تحددها كل محافظة حسب طبيعتها.