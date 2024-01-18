هام وعاجل.. حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات – التعليم توضح

في يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الذي يوافق أول يوم امتحانات اللغة العربية بالفصل الدراسي الأول وانتشرت فيه حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهو امتحان موحد على شتى المحافظات، ومع اقتراب الامتحانات تنتشر صفحات البحث الإلكتروني للغش، والتي أبرزها منصة شاومينج المنصة الأولى في مشاركة تسريب الامتحانات بمقابل مادي من قبل تلاميذ الصف الثالث الإعدادي.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

ارتفعت معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور والمعلمين بهدف الاطمئنان على مستوى الامتحان الذي يؤديه تلاميذ الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول عام 2024، فبعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة الامتحانية بدأت منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة شاومينج في نشر صور اسأله الامتحانات الذي يؤديها التلاميذ داخل اللجنة.

عقوبة تسريب الامتحانات

قام الكثير بالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للتأكد من حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 وأكد أنه تم تتبع الصور المتداولة على منصات الغش الإلكتروني ومقارنتها بصور اسأله الامتحانات الذي يؤديها الطالب بالفعل داخل اللجان، وفي حالة التأكد يتم تطبيق قانون الغش الإلكتروني، حيث يعاقب المتسبب في ذلك بالحبس بالمدة التي تتراوح ما بين 7:2 سنة، بالإضافة إلى فرض الغرامة التي يتراوح ثمنها بين 200000:100000 جنيه، ويطبق أيضا القانون على كل من يطبع أو يروج أو ينشر من خلال أي وسيلة من وسائل النشر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

على طلب الكثير من أولياء الأمور نوضح لكم بالجدول موعد امتحان كل مادة كالتالي: