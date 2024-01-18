مفتوح الان.. الشروط ورابط التقديم على البحرية العراقية 2024 عبر موقع وزارة الدفاع mod.mil.iq

نكشف عبر موقع البديل عن رابط التقديم على البحرية العراقية 2024 والشروط المطلوبة وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم، حيث يسعى العديد من المواطنين العراقيين الراغبين في الانضمام إلى البحرية العراقية لمعرفة رابط وشروط التقديم، ويأتي هذا في سياق فتح باب القبول للدفعة الجديدة من طلاب البحرية العراقية لعام 2024، حيث بدأت عملية التقديم في يوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري.

رابط التقديم على البحرية العراقية 2024

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالكلية الحربية لطلاب الدراسة الإعدادية في الفرع العلمي، بالإضافة إلى خريجي الدراسة المتوسطة، ويُتاح للطلاب ملء الاستمارة عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، ويتعين على المتقدم ملء الاستمارة الإلكترونية بعناية ووضوح، ثم طباعتها وتوقيعها، كما يجب على المتقدم أيضًا استكمال الملف بضم جميع الوثائق المطلوبة، ولا بد من تقديم الطلب في المقر الرئيسي بمدينة البصرة.

شروط القبول في البحرية العراقية 2024

لابد من توافر بعض الشروط لضمان القبول في البحرية العراقية وتشمل الآتي: