download.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وشروط الحصول على الدعم عبر منصة مظلتي الرسمية

نتابع عبر موقع البديل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث يسعى الكثير من طالبي برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق للتعرف على أسماء الأفراد المستفيدين من البرنامج، وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير خدمة الاستعلام عن الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل يسير، كما قدمت الوزارة خدمة التسجيل في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بشكل سهل وميسر، ورغم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتسهيل هذه العمليات على المواطنين، يظل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يتطلب توفير بعض الشروط اللازمة، لذا، يسعدنا تقديم جميع التفاصيل الضرورية بشكل محدّث لتحقيق الاستفادة من الدعم المُقدم من وزارة العمل في جمهورية العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تُقدم وزارة العمل العراقية خدمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال بعض الخطوات البسيطة، ويتم اختيار الأسماء الجديدة بعد تحقيق الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، وللاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، يمكنك القيام بالخطوات التالية عبر منصة “مظلتي” أو موقع وزارة العمل العراقية:

قم بالدخول إلى منصة “مظلتي” أو موقع وزارة العمل العراقية. اختر خيار الاستعلام عن أسماء المستفيدين. قم بإدخال اسم المتقدم، رقم الهاتف المحمول، ورقم الهوية الوطنية للمتقدم. قم بتسجيل البيانات المطلوبة للحصول على الدعم. اضغط على زر “استعلام” للحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق للشهر الحالي.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية

يتعين على المتقدمين لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل في العراق تحقيق عدة شروط وأحكام لضمان الحصول على الدعم المقدم وهي كالآتي: