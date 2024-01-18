بالالوان.. لينك استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

نستعرض عبر موقع البديل نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، حيث تتم عملية رفع نتائج الصف الرابع الابتدائي للترم الأول بالاسم فقط عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويهدف ذلك إلى توفير وسيلة لكل طالب لمعرفة الدرجات الخاصة به، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل عن رابط يتيح للجميع الاستعلام عن النتائج، كما بدأت الوزارة في الإعلان عن نتائج طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في هذا المقال، سنستعرض خطوات الحصول على النتيجة فتابعونا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

بعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في محافظة القاهرة، يُمكنك الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم. اختر قسم “نتيجة الصف الرابع الابتدائي”. حدد الفصل الدراسي الأول من القائمة المتاحة. قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب. في النهاية، انقر على كلمة “عرض النتائج”.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 لكل المحافظات

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ستُعلن في جميع المدارس فور اعتمادها رسميًا، وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول عبر صفحات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، حيث يتم إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي في كل محافظة على حدة، ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم عبر الرابط المخصص لوزارة التربية والتعليم، وذلك لمراجعة نتائج الصف وفقًا للفصول المختلفة لعمليات النقل، وقد تم الإعلان عن نتائج الصف الرابع الابتدائي في محافظة الغربية في بعض المدارس المتواجدة في المحلة الكبرى يوم أمس الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 مما يعني ظهور النتائج في جميع المحافظات قريباً جداً.