pdf ..اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الدفعة السابعة عموم المحافظة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، مضى وقت طويل على الموعد التي حددته وزارة العمل للإعلان عن كشوفات الدفعة السابعة ورغم ذلك لن يشعر المواطنين بالملل من كثر البحث بل يهتمون أكثر وهم على يقين أن النتائج يتم الإعلان عنها رسمياً قبل أن ينتهي شهر يناير الجاري، وهذا لأن وزارة العمل لن تخلف عهدها دائماً مع المواطنين وقد وعدت بأن هناك دفعة سادسة

وبالفعل تم رفع الكشوفات الخاصة بها على منصة مظلتي وأعلن بعدها مباشرةً أحمد الأسدي وزير العمل عن موعد صرف المستحقات لعموم المحافظات من الرجال والنساء وكانت عملية الصرف تتم بشكل مستقر لمن لديه بطاقة هوية وطنية بحالة سارية، واليوم عبر التقرير التالي نوضح لكم ما الموعد المتوقع لصدور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

منذ شهرين قامت وزارة العمل بالإعلان عن الدفعة السادسة التي كان يترقبها الآلاف من المواطنين بالعراق منذ فترة طويلة، كما أن الدفعة السابقة شملت نحو 90 ألف مشمول تم فحص طلبهم بمنتهى الدقة، كما تم إجراء بحث اجتماعي للمتقدمين وأصبح لهم الحظ في الاستفادة لأنهم من فئات الاستحقاق المعلن عنها والتي تستهدف الحكومة لتحسين معيشتهم، ومازلت تسعى الحكومة بكل جهد لكي تقوم بحصر أكبر عدد من المستفيدين للحصول على الدفعة السابعة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب الانتخابات ومن المقرر حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية أن قوائم المشمولين يتم رفعها عبر الموقع الرسمي واستخراجها pdf خلال الساعات القليلة القادمة.

اسماء المشمولين بالدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية