طالع مش نازل.. بكام سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 18-1-2024 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء

نتابع عبر موقع البديل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث يهتم الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة بمعرفة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وفي هذا السياق، فقد استقرت الأسعار في بداية تعاملات اليوم الخميس، الموافق 18يناير 2024، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي ومصر، فقد سُجل سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وللحصول على تفاصيل أكثر حول الأسعار في جميع البنوك العاملة، يُرجى متابعة هذا المقال.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

في إولى جلسات التداول اليوم، جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

البنك الأهلي: للشراء: 30.75 جنيه

للبيع: 30.85 جنيه البنك المصري الخليجي: للشراء: 30.85 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه بنك مصر: للشراء: 30.75 جنيه

للبيع: 30.85 جنيه بنك الإسكندرية: للشراء: 30.85 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه البنك التجاري الدولي: للشراء: 30.85 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي: للشراء: 30.90 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه بنك قطر الوطني الأهلى: للشراء: 30.85 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه بنك HSBC: للشراء: 30.85 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم السوق السوداء الخميس الموافق 18 يناير 2024، فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار العملات في البنوك المصرية

بالنسبة إلى أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 18يناير 2024، جاءت الأسعار كما يلي: