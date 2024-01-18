هتتفرج ببلاش من بيتك.. تردد قناة أون تايم سبورت 2024 وتابع مباراة مصر وغانا كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 التي تعتبر قناة رياضية مصرية تعمل بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، كما أنها من القنوات الناجحة والمتقدمة جداً تم تأسيسها منذ عام 2017 وكان الاسم الأول لها أون سبورت وفي مارس سنة 2020 تم تغيير اسم القناة الاسم المتعارف عليه حالياً أون تايم سبورت، أصبحت القناة تمتلك حقوق نقل أهم المباريات بين دوريات وبطولات مصرية وعربية وإفريقية بدون رسوم إشتراك، وهي القناة المصرية الوحيدة التي لديها حق نقل البث الحي المباشر.

تميزت القناة بإشارته القوية صورتها الواضحة التي جعلت الجمهور يتعلق بها لأنها يشاهد المحتوى دونه حدوث أي تقطيع أو تشويش مزعج، تعمل قناة أون تايم سبورت على مدار 24 ساعة بدون توقف، واليوم نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل تردد قناة أون تايم سبورت 2024 ترقبوا معنا.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

الجودة القناة: HD.

التشفير: مفتوحة.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

بعد ساعات قليلة بتاريخ اليوم الخميس 18 يناير 2024 سوف تنطلق مباراة قوية وسط حضور جماهيري كبير بين مصر وغانا في الأسبوع الثاني من منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي يلتقي فيها المنتخب المصري أمام نظيره غانا على ملعب فيليكس هوفويت، حيث يتم إذاعة البث الحي المباشر للمباراة انطلاق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 12 مساءً بتوقيت الإمارات.

برامج قناة أون تايم سبورت

جمهور الثالثة.

تعرض القناة برنامج ستاد مصر.

ملاعب الأبطال.

برنامج ملعب أون تايم.

الهدف.

كل الملاعب.

مساء أون تايم.

دقيقه 60.

ستاد اليد.

أون سبورت.

مونديال مصر.

حقوق البطولات والدوريات لقناة أون تايم سبورت