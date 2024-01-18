مبروك للجميع.. هنا رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربيه والتعليم

تقوم المحافظات المختلفة بالاستعداد لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لتلك المحافظات، كما تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير بوابة التعليم الأساسي لإطلاق كافة النتائج الخاصة بالمرحلة الابتدائية، وقد انتهى طلبة الصف السادس الابتدائي من الاختبارات الخاصة بهم في المحافظات المختلفة وتجرى عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كافة المعامل استعدادا لاعتمادها من المحافظين وإعلان النتائج.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي

يتمكن الطلاب أولياء الأمور من الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من المواقع الإلكترونية التابعة للمحافظة الخاصة بهم، أو من خلال بوابة التعليم الأساسي التي تقدم كافة نتائج الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة لسنوات النقل، وتأتي هذه الروابط لبعض المحافظات ويوابة التعليم الأساسي كالتالي:

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

من خلال روابط السابقة وما يتم إدراجه من روابط المحافظات المختلفة يمكن الاستعلام عن نتيجة الطلبة من خلال الخطوات التالية: