مبروك للجميع.. هنا رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربيه والتعليم
تقوم المحافظات المختلفة بالاستعداد لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لتلك المحافظات، كما تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير بوابة التعليم الأساسي لإطلاق كافة النتائج الخاصة بالمرحلة الابتدائية، وقد انتهى طلبة الصف السادس الابتدائي من الاختبارات الخاصة بهم في المحافظات المختلفة وتجرى عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كافة المعامل استعدادا لاعتمادها من المحافظين وإعلان النتائج.
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي
يتمكن الطلاب أولياء الأمور من الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من المواقع الإلكترونية التابعة للمحافظة الخاصة بهم، أو من خلال بوابة التعليم الأساسي التي تقدم كافة نتائج الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة لسنوات النقل، وتأتي هذه الروابط لبعض المحافظات ويوابة التعليم الأساسي كالتالي:
- نتيجة الصف السادس الابتدائي من بوابة التعليم الأساسي
- نتيجة محافظة القاهرة من بوابة النتائج
- نتيجة محافظة الجيزة
- الاستعلام عن نتيجة محافظة بني سويف من خلال الإدارة التعليمية
- الاستعلام عن نتيجة محافظة المنيا
- الاطلاع على نتيجة محافظة الدقهلية
- متابعة نتيجة محافظة الشرقية.
- تختلف مواعيد الإعلان عن النتيجة في هذه المحافظات طبقا لمواعيد انتهاء الاختبارات وكذلك انتهاء عمليات تصحيح الدرجات
طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي
من خلال روابط السابقة وما يتم إدراجه من روابط المحافظات المختلفة يمكن الاستعلام عن نتيجة الطلبة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنتيجة ومنها بوابة التعليم الأساسي.
- اختيار الخدمات الإلكترونية ثم النتائج.
- إدخال البيانات المطلوبة منها كتابة الرقم القومي للطالب الذي يتواجد في شهادة الميلاد.
- ثم تحديد المرحلة الدراسية وتحديد الصف الدراسي ثم الفصل.
- ثم اضغط على عرض النتيجة
الصف السادس الابتدائي من المراحل الفاصلة للطلبة حيث ينتقل الطالب إلى المرحلة الإعدادية ليتلقى العلوم التي تعمل على تطوير مهارات الطالب استمرار لمنظومة التعليم بالمناهج الحديثة.