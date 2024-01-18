موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 مفاجأة كبرى للموظفين.. وموعد صرف الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، الشغل الشاغل لدى الموظفين خلال هذه الفترة معرفة موعد صرف المرتبات وهي مستحقات شهر يناير الجاري تكون بالزيادة الجديدة المعلن عنها من وزارة المالية ومجلس الوزراء الفترة الماضي، أصبحت ظروف المواطنين صعبة بسبب هذا الغلاء لذلك البحث الرائج على جوجل هو صرف مرتبات شهر يناير، كما انتشرت بعض الأخبار أن المرتبات سوف يتم لتبكير موعدها عن الشهر الماضي بثلاثة أيام حسب تصريحات مجدي البدوي رئيس اتحاد عمال مصر، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

لقد مضى الكثير من الشهر ولن يتبقى سوى القليل وتبدأ عمليات صرف مستحقات الموظفين من راتب شهر يناير الجاري 2024، على أن تبدا عمليات الصرف وفقاً لما صرحت به الحكومة يوم الأحد القادم الموافق 21 من يناير 2024 وسوف تستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024 ويتم استكمال صرف المستحقات يوم الأحد 28 من يناير 2024 لأن هناك عطلة من يوم الخميس وحتى السبت بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

متى موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص

يتم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص كحد أدنى 500 جنيه وليكون راتب العامل بالقطاع الخاص 3000 جنيه ويكون الراتب الجديد وفقاً للزيادة المعلن عنها من مجلس الوزراء 3500 جنيه ويتم تطبيق هذا القرار على رواتب شهر يناير الجاري 2024.

جدول الزيادة الجديدة للأجور 2024