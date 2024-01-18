شاومينج بيغشش الاعدادية 2024| لليوم التالي تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي على تليجرام شاومينج

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور تُزعم أنها تخص أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتي يؤديها الطلاب داخل اللجان في مختلف المحافظات، يتم نشر هذه الاسئلة من قِبل جروبات تحمل اسم “شاومينج”، وقد أثارت هذه النشاطات جدلاً واسعًا بين المجتمع التعليمي والباحثين عن النزاهة في التعليم.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

وفقاً للجداول المعلنة من قبل مديريات وزارة التربية والتعليم كل محافظة، يستأنف اليوم طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، حيث تختلف مادة الامتحان التي يقوم الطلبة بأداء امتحاناتها من محافظة لأخرى.

شاومينج بيغشش الاعدادية

وعبر التليجرام نشر شاومينج أسئلة امتحان عربي الإعدادية كما أكد أنه جارى حل امتحان العربي للشهادة الاعدادية 2024، لكل من محافظات القاهرة وسوهاج والقليوبية وبعض المحافظات الأخرى.

شاومينج صور امتحانك واستلم الحل

تليجرام شاومينج تهاتف على الانضمام إليه عدد كبير من طلبة الشهادة الاعدادية 2024، وقد طلب شاومينج من الطلاب المتواجدين في اللجان سرعة تصوير الامتحان صورة واضحة مع توضيح اسم المحافظة لارسال حل امتحان العربي بشكل فوري.

ومن جانبها، شددت مديريات التربية والتعليم، على تطبيق عقوبات رادعة لأي طالب يثبت تورطه في تصوير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أو الانسياق لدعوات شاومينج، حيث سيتم إلغاء امتحان الطالب المتورط في الغش وذلك بعد اثبات واقعة الغش بأي وسيلة وعمل محضر رسمي من خلال اللجنة المختصة بكل مدرسة.