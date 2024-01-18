نديم يتعرض للاستغلال.. تابع احداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 6 كاملة على منصة watch بجودة عالية 4k

تتوالى حلقات مسلسل حالة خاصة وينتقل إلى الحلقة السادسة في أحداث مشوقة وجريئة عن حالة المحامي الذي يعاني من التوحد ولكنه استطاع أن يتحدى كافة الصعاب، وأن يصبح محامي شهير بعد نجاحه في مرافعته الأولى في الحلقة الرابعة وكسب القضية وتتوالى الأحداث المشوقة مع أبطال المسلسل مجموعة متميزة من الأبطال يأتي على رأسها غادة عادل، وتتخذ الحلقات منحى جديد وتفاصيل جديدة في الحلقة السادسة نلقي الضوء عليها في التالي.

مسلسل حالة خاصة الحلقة السادسة

مفاجآت عديدة وتطور في العلاقات حيث قامت رام الله بالموافقة على الزواج من ياسر زوج أماني وفي نفس الوقت تفكر في الزواج من طارق بعد عرضه الأخير عليها، لكنها طلبت مهلة للتفكير وضعها ياسر في حالة حرجة ولم يحضر كتب الكتاب بينما دخل نديم في مفاجأة من المسلسل أثناء كتب الكتاب.

في نفس الحلقة تقرر أماني الحصول على إجازة لرعاية ابنها الذي اتضح أنه يعاني أيضا من التوحد وكان هذا هو سر اهتمامها بتواجد نديم في مكتب المحاماة الخاص بها، تقرر أماني الحصول على إجازة وجعل نديم هو قائد المكتب في غيابها مع مراقبة المكتب من خلال الكاميرات بالصوت والصورة ولكن يواجه نديم بالصدمة في عدم حضور أي من أفراد المكتب.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة المسلسل حول المحامي نديم أبو سريع واحد من أصحاب القدرات الخاصة الذي يصاب بالتوحد ولكنه يواجه كافة الصعوبات ويحقق نجاحا كبيرا في حياته يصبح المحامي الأجدر في مكتب أماني بعد مرافعته وكسبه القضية الأولى، وتبدأ الأحداث في التوالي ليواجه منافسات في العلاقة الاجتماعية داخل المكتب وخارجه: