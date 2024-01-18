آخر تحديث.. تردد قناة البركة الجديد على القمر الصناعي نايل سات (يناير 2024)

يبحث العديد عن تردد قناة البركة الجديد حيث تعد واحدة من القنوات الدينية المهمة، وهي القنوات تحظى بمكانة رفيعة في الوطن العربي نظراً لحصولها على مشاهدة كبيرة من الجماهير، وتأتي قناة البركة على رأس هذه القنوات الدينية ويظهر ذلك جلياً في جماهيرية كبيرة تمتلكها القناة، ولكن قامت القناة بتغيير التردد نتيجة لضعف البث الذي واجه العديد من القنوات في الفترة الأخيرة، ولكن لا تقلقوا، فسنقدم لكم في هذا المقال معلومات التردد الجديد لقناة البركة بآخر تحديث كما وضعنا لكم نظرة عامة عن هذه القناة وبعض المعلومات ذات الصلة.

المعلومات التقنية لتردد قناة البركة الجديد على القمر الصناعي نايل سات بتحديث يناير 2024

فيما يلي تفاصيل التردد الجديد لقناة البركة على نايل سات.

التردد: 11958

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

يرجى ملاحظة أن القناة تبث بجودة عادية، وأسمها على القمر الصناعي هو (Albaraka).

لمحة عن قناة البركة

قناة البركة الفضائية تمثل إحدى القنوات التلفزيونية العربية التي تركز بشكل أساسي على تعزيز القيم الإسلامية وتصب نشاطها في خدمة شؤون المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، تتسم القناة بالهدف النبيل الذي يتمثل في مساعدة الأفراد على تحقيق معيشة أفضل، وتتفاعل القناة مع المشاهدين بطريقة تجمع بين عناصر الإعلام والإعلان، كما تتبنى القناة أسلوب البث المباشر والحوار المفتوح مع جمهورها.

يتجلى شعار القناة في عبارة “البركة تكفيك”، وقد اشتهرت القناة بشكل خاص مؤخراً نظراً لتركيزها على بث البرامج الدينية والإسلامية التي تسعى إلى تعزيز القيم الإسلامية وتعاليم الشريعة الإسلامية، بجانب هذا التوجيه الديني، تسعى القناة أيضاً إلى التوعية حول الأعمال السحرية والدجل والشعوذة التي قد يتعرض لها بعض المسلمين، ويبرز دور القناة في جذب المشاهدين من خلال التركيز على حل هذه القضايا بموجب مبادئ وتوجيهات الدين الإسلامي، وتقديم تلاوات متميزة للقرآن الكريم من خلال مجموعة من رجال الدين والشيوخ، بفضل هذه المبادرات، تسهم قناة البركة الفضائية في توعية المسلمين في مختلف أنحاء العالم.