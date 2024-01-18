ثبتها بآخر تحديث.. تردد قناة ألفا الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات (يناير 2024)

تعتبر مجموعة قنوات ألفا الفضائية من القنوات التلفزيونية التي نجحت في الاستحواذ على محتوى متنوع يجذب انتباه المشاهدين، حيث تسعى جاهدة لتقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور ويثير اهتمامه، وتقدم هذه القنوات محتوى ممتع ومفيد للمشاهدين في مصر والعالم العربي بشكل عام، واستطاعت قناة ألفا أن تحقق نجاحاً كبيراً في جذب انتباه الجماهير وتحقيق عدد كبير من المشاهدات في الفترة الأخيرة، وسنقدم لكم فيما يلي التردد الجديد لهذه القناة، وسنوفر لمحة عن خصائصها الرئيسية، بالإضافة إلى التعريف ببرامج هذه القناة وأهم ما تقدمه للجمهور.

التفاصيل التقنية لتردد قناة ألفا الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (يناير 2024)

فيما يلي، سنقدم لكم تردد قناة ألفا الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط الموضحة أدناه.

تردد القناة: 11015

معدل الترميز: 27500

عامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: أفقي

يرجى ملاحظة أن قناة ألفا الفضائية تبث بجودة عالية الدقة ولكن يكمن استقبالها على أجهزة التلفزيون العادية دون مشاكل.

لمحة عن قناة ألفا الفضائية

تعد قناة ألفا الفضائية من بين القنوات البارزة في الوطن العربي بأكمله، حيث تقدم محتوى فريداً ومتميزاً يستهدف مختلف الفئات في المجتمعات العربية، تتميز القناة بتنوع برامجها، التي تشمل نشرات الأخبار، والمسلسلات، والأعمال الدرامية، والبرامج الحوارية، وتبث القناة أيضاً مجموعة من البرامج الدينية، كما يتم إجراء فحص دوري لمجموعة قنوات ألفا لتفادي حدوث أي عطل أثناء البث المباشر مما يساهم في تجنب وقوع انقطاعات في البث، ولذا تم التحديث لتردد جديد في الفترة الماضية.