استمارة التقديم على الكلية البحرية 2024| الشروط والأوراق المطلوبة وأخر موعد للتقديم| قدم الآن عبر موقع وزارة الدفاع mod.mil.iq

تم فتح باب التقديم على كلية البحرية العراقية للعام 2024، وهذا ما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن استمارة التقديم وشروط التسجيل المطلوبة للالتحاق بالمتطوعين في هذه الكلية العريقة.

استمارة التقديم على الكلية البحرية العراقية 2024

من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في العراق mod.mil.iq، يمكن للراغبين في التقديم على الكلية البحرية العراقية الحصول على استمارة التسجيل الخاصة بهم.

استمارة التقديم على الكلية البحرية العراقية على موقع وزارة الدفاع على شكل ملف PDF يتم تحميله وملأ جميع البيانات المطلوبة فيها.

رابط التقديم على البحرية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح فرصة التقدم إلى الكلية العسكرية لطلاب الصف الثالث الثانوي فرع علمي، وكذلك لخريجي التعليم المتوسط، حيث يمكن للطلاب ملء الاستمارة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على الإنترنت هنا.

شروط التسجيل في الكلية البحرية 2024

ومن أجل ضمان تأهيل المتقدمين المحتملين لاستلام استمارة التقديم، هناك بعض الشروط التي يجب على المتقدمين توفيرها. يتضمن ذلك:

الجنسية العراقية العمر المناسب للالتحاق بالكلية وفقًا للمتطلبات المحددة وهو يجب ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 21. حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. قدرة صحية جيدة وقياس اجتياز الفحوص الطبية اللازمة. قدرة على الحضور وإكمال البرنامج التدريبي بنجاح.

بعد ملء استمارة التقديم وتوفير جميع الوثائق المطلوبة، يتم إرسالها لوزارة الدفاع العراقية لمراجعتها ومعالجتها من قبل الجهات المختصة، يحق للجهات المعنية اختيار المتقدمين المؤهلين للمقابلات النهائية والاختبارات الفنية والمهارات البحرية.

هذه الخطوات تمثل فرصة للأفراد الذين يطمحون للالتحاق بالبحرية العراقية وتعلم البرامج البحرية وعلومها تحت إشراف مجموعة من القادة والمعلمين المتميزين.