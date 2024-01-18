Results نتائجنا رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 كُل محافظات العراق

أصبحت امتحانات مرحلة الثالث متوسط وغيرها من المراحل الدراسية المختلفة على وشك البدء في امتحانات الدور الأول، حتى أن هذه الإمتحانات تعتبر من أهم الأمور التي تُشغل بال العديد من الطلبة والطالبات في جميع المحافظات وبمختلف المدارس العراقية، على أنه يتم بعدها القيام بعرض النتائج في هيئة كشوفات يتم تحديدها من قبل وزارة التربية العراقية، ليحصل عليها الجميع، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة الحصول عليها بكل سهولة .

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم تحديد الدور الخاص بالطالب.

إدخال جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

ليتم في النهاية تنزيل الكشوفات بكل سهولة.

امتحانات المتوسطة والإعدادية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية العراقية أن امتحانات المتوسطة والإعدادية تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 21 من شهر يناير 2024، فضلاً عن أن هذه الامتحانات تشمل كافة المحافظات العراقية الراغبة في تأدية الامتحانات، حتى أن العديد من الطلبة والطالبات في حالة تهيئ مستمر ووفرت الوزارة كذلك كافة استعدادتها من اجل أن تُلبي جميع احتياجات الطلبة في تأديتهم إلى الامتحانات للدور الأول.