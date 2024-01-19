مترجمة للعربية.. تابع مسلسل قيامة الحلقة 144 الحلقة كامله Kurulus Osman عبر قناة atv التركية

في مسلسل عثمان الحلقة 144، يعرض المسلسل الصراعات بين قبيلتي المغول والتتار وقبيلة قاي والصليبيين والروم والإمارات التركمانية المجاورة والسلاجقة والقبائل، بالإضافة إلى التحديات التي تقابل الغازي الأول مؤسس الدولة العثمانية ئفي طريق إنشاء دولته مع أبناء قبيلته وخاصة تشاجره وخلافه مع عمه دوندار، ونقلها من الضياع والفقر إلى الصلابة والقوة والاستقرار من قبل الغازي عثمان الذي هو أصغر أبناء أرطغرل وثالثهم.

مجريات مسلسل عثمان قيامه الموسم الخامس الحلقة 144

في حال إذا كنت تبحث عن معرفة مجريات المسلسل الحلقة 144 الموسم الخامس فيمكنك معرفة الأحداث التي تبدأ من انتهاء الحلقة السابقة 143 والتي حدثت فيها مهاجمة المغولي بسرغوت انتقاما لاختطاف الغازي عثمان الأميرة ماريا خطيبة المغولي، وغيرها من الأحداث، ومع بداية الحلقة 144 توجه الغازي إلى المدينة ووجد ما ارتكبه المغول من مجازر بحق أهالي المدينة وتعليق جثامين الشهداء على جدران مدينة سورغوت، وفي هذا الوقت وعد أهالي مدينته بالانتقام لهم، بالإضافة إلى أنه بث فيهم روح المقاومة والعزيمة للأعداء، وقامت السيدة سعادات لتهنئتهم بطريقة مستفزة، و تخبرهم بأن السبب الرئيسي في خسائر الأتراك هي حملاتهم التي تعرضه للهزيمة والهلاك.

ما سبب غضب زوجات عثمان في الحلقة 144

سبب غضب زوجات الغازي عثمان وابنه علاء الدين، هو أن يعقوب يستغل غياب الغازي الأول عثمان عن بني شهير، ويوجه رسالة إلى تجار مدينة عثمان ليخبرهم بأنه لن يتقاضى الضرائب من كافة التجار

المتعاملين معه في سوقه الحديدي، وغيرها من الأحداث التي قامت بين المغولي وخيانة يعقوب على الغازي الأول وبعض الدروس المستفادة من هذه الأحداث والتي منها القوة والثبات ومواجهة الخطر والابتزاز.

تردد قناة atv في التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة atv التركية تقوم ببث مسلسل عثمان قيامه والتي تردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796. معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔ .

الاستقطاب: أفقي.