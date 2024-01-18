LINK الاستعلام عن مباراة التعليم 2023-2024 موقع وزارة التربية الوطنية

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الاستعلام عن مباراة التعليم 2023-2024، والتي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى في المغرب في الموعد التي أعلنت عنه من قبل، وكانت الوزارة أعلنت عن ظهور نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2023-2024، يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2024، حيث انطلق التكوين في 8 يناير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن مباراة التعليم 2023-2024 ….

نتائج مباراة التعليم 2023-2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية في المغرب عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد لعام 2023-2024، والذي يمكن للجميع الإستعلام عن نتائج الشفوي لمباراة التعليم في جميع الجهات عن دورة ديسمبر 2023، على أن يتم فتح باب التسجيل للناجحين في اللائحة الرسمية لنتائج التعليم 2024، وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع مفاتهم في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنها سوف تكون متاحة أمام الجميع على مدار يومين متتاليين، وأن نتائج مباراة التعليم 2024 سوف تكون متاحة أمام الجميع للإستعلام في 15 يناير الجاري.

LINK الاستعلام عن مباراة التعليم 2023-2024

كما أكدت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية والتي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية: