HERE.. رابط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر الموقع الرسمي الوكالة الوطنية للتشغيل

تعمل الحكومة الجزائرية على توفير منحة البطالة 2024 لمساعدة الفئات التي ليس لها دخل في الحصول على القيمة المالية التي تساعدهم على الاستقرار وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال فترة الانقطاع عن العمل، يتم التسجيل في منحة البطالة من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل وأيضا يتم الاستعلام عن موعد صرف المنحة من خلال الاستعلام عبر الموقع وفق الشروط الجديدة لمنحة البطالة التي بدأت عام 2024 بزيادة بقيمة 2000 دينار جزائري.

شروط التقديم على منحة البطالة 2024

تم تحديد مجموعة من الشروط في المتقدمين للحصول على منحة البطالة في الجزائر ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بها بشكل دائم.

عمر المتقدم لا يقل عن 19 عام ولا يتعدى 40 عام.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة أثناء التقديم والتأكد من صحة البيانات .

لا يكون المتقدم لديه أصول أو أملاك وعقارات

الاستعلام عن منحة البطالة

يتم الاستعلام عن منحة البطالة وموعد صرف المنحة لكافة المستفيدين الذين تم قبولهم من خلال:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها منحة البطالة.

الضغط على الاستعلام عن المنح يتم إدخال رقم البطاقة الوطنية.

كتابة رقم التعريف الوطني والضغط على استعلام.

طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائرية

يتم التسجيل في منحة البطالة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق مجموعة من الخطوات: