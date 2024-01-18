هنا رابط كشوفات pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لدى منصة مظلتي 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق الوجبة الأخيرة من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من العراقيين حيث قد تزايدت التساؤلات في الآونة الأخيرة من قبل العراقيين عن كيفية معرفة الأسماء التي تم قبولها في برنامج الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر بأن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين الذين قد قاموا بالتقديم على البرنامج للحصول على الدعم المالي، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رغبتها في تقديم المساعدات المالية للأشخاص المستحقين، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن إمكانية استعلام المواطن عن كشوف الأسماء المشمولة بطريقة إلكترونية توفر التعب والجهد الذي يبذله المواطن في مراجعة المكاتب والجهات المعنية بالأمر ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الوجبة السابعة القادمة في دولة العراق.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على توفير خدمة إلكترونية مميزة للمواطنين المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الخدمة هي إمكانية الاطلاع على قوائم الأسماء المقبولة عبر رابط الاستعلام عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والسريعة والتي هي كالآتي في مقال اليوم ولكن لم تعلن الوزارة نتائج أسماء المقبولين في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية لأنها تقوم باختيار الأسماء طبقاً للتعليمات والشروط المطلوبة وعند الانتهاء من المراجعة سوف تعلن النتيجة النهائية عبر منصة مظلتي.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024