“الآن استعلم” عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 الترم الاول برقم الجلوس عبر موقع البوابة الالكترونية 

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الاول 2024، حيث بدء الطلاب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024 في الثاني من يناير الحالي واستمرت حتى الخامس عشر من نفس الشهر، بعد ذلك، انتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي في 16 يناير 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي للترم الأول من العام الدراسي 2023-2024 بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك خلال الاسبوع المقبل.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الأول:

تم الإعلان عن انتهاء جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي في جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، فور الانتهاء من الامتحانات، بدأت عمليات التصحيح وتقدير الدرجات مباشرة في جميع المدارس في أنحاء البلاد، بهدف الإعلان عن نتائج الطلاب في الصفين الأول والثاني الإعدادي لعام 2024. لهذا الغرض، أصدرت جميع المديريات تعليمات حاسمة لضمان الانتهاء من عمليات التصحيح في أسرع وقت ممكن، لضمان إعلان النتائج للطلاب بدون تأخير.

رابط استخراج نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024:

قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط خاص بالإعلان عن نتائج امتحان الصف الأول والثاني الإعدادي، عن طريق موقع البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: