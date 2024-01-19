رسميا الان.. تحديد موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لجميع المراحل

تعمل وزارة التربية في العراق على تحديد موعد امتحانات نصف السنة حتى يتمكن الطلبة من الاستعداد الكامل لتلك الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة، ودارت بعض الأنباء حول تبكير موعد الامتحانات وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم حيث أكدت على أن الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي ومنها تحديد موعد الامتحانات كما هي، نتعرف على هذا الموعد بالتحديد وأيضا جدول الامتحانات الخاصة بالمراحل المختلفة

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

تحرص وزارة التربية والتعليم في العراق على التعريف بكافة المواعيد الخاصة بالامتحانات وأيضا الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي ومع اقتراب امتحانات نصف العام، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم من خلال موقعها الإلكتروني على المواعيد الخاصة بالاختبارات للمراحل الابتدائية والثانوية وتبدأ في الخميس الموافق 25 من شهر يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر فبراير لكافة المحافظات العراقية

امتحانات نصف العام في العراق

تعد اختبارات منتصف العام الدراسي في دولة العراق من الاختبارات اللازمة لكافة الطلبة في المراحل التعليمية واليت يتم تقييم الطلبة من خلالها، ويتم وضع جدول الامتحانات قبل الاختبارات بفترة كافية حتى يتمكن الطلبة من متابعة المواد ويأتي الجدول كالتالي: