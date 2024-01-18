الحق شوف.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 المعلن من وزارة التربية والتعليم

ينتظر العديد من الطلاب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على أحر من الجمر، وخاصة مع اقتراب الامتحانات لهذه المرحلة، ومن جانب أخر يشعر أولياء الأمور بالقلق على ابنائهم مع اقتراب نزول الجدول لذلك تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل ضبط الجدول بحيث يتناسب مع كل الطلاب، ويكون هناك فارق بين كل اختبار حتى يتمكن الطلاب من الدراسة بشكل جيد، لذلك خلال المقال سوف نوضح مواعيد اختبارات الصف الثالث الاعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

ويكون جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الذي تم اعتماده من قبل الوزارة كالتالي:

يوم الأربعاء السابع عشر من يناير: امتحان اللغة العربية مع التربية الدينية والخط والإملاء.

الخميس الثامن عشر من يناير: امتحان الدراسات مع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد يوافق 21 من يناير: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الإثنين 22 يناير: يتم امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 23 من يناير: يتم امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن تفاصيل جدول الامتحانات للصف الثالث الإعدادي والتي من المقرر أن تكون في السابع عشر من شهر يناير وسوف تستمر إلى يوم الرابع والعشرين، حيث تبدأ الاختبارات بامتحان الصم والمكفوفين، حيث تبدأ الامتحانات من يوم 18 يناير بامتحان اللغة العربية ويبلغ عدد الطلاب في القاهرة 201289 طالب، تم توزيعهم على حوالي 35 لجنة.

نصائح لطلاب الصف الثالث الإعدادي