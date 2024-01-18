تحميل pdf.. جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية – شوف اسمك الان

العديد من المواطنين في العراق لا يتوقفون عن البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وذلك في المجموعة الخامسة، حيث أن الوزارة أعلنت في الفترة الحالية أنها بدأت في تجهيز أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة، وأخذ فرز الأسماء الكثير من الوقت وهذا بسبب كثرة عدد المتقدمين، لذلك الوزارة حريصة بشكل كبير على إعلان الأسماء في أقرب وقت ممكن لكل المستفيدين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وضحت الوزارة في العراق أنه تجهيز كل القوائم التي تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وكل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في المجموعة الخامسة حيث وصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف مواطن تقدموا للرعاية الاجتماعية وتم فرز كل الطلبات، والتحقق من حالاتهم لمعرفة من تنطبق عليه الشروط، حيث من ضمن شروط:

عمر المستلم لا يكون أكثر من 60 عاما وهذا بالنسبة إلى الرجال، وحوالي 55 عام وهذا للنساء.

لا يكون قد استفاد بشكل مسبق من خدمات الضمان الاجتماعي لأنه في هذه الحالة يتم رفضه.

أن يتم تقديم المستندات اللازمة في حال كان المتقدم من المطلقات أو الأرامل.

عدد أفراد الأسرة المتقدم لا يكون أقل من أربعة أفراد.

كيفية معرفة اسماء المتقدمين للرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة

وضحت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الخطوات تمكنهم من معرفة أسماء المستفيدين بشكل الكتروني والخطوات تكون كالتالي: