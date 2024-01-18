“مجانا” القنوات المجانية التي تنقل مباراة مصر وغانا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر وغانا والعالم العربي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة كوت ديفوار، حيث تلتقي المنتخبات الوطنية في قمة نارية، ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2024 وتأتي المباراة المرتقبة بعد تعثر كل من المنتخب المصري والغاني في اولي جولات المجموعة الثانية، حيث تعادلت مصر 2-2 في اخر دقيقة بضربة جزاء لمحمد صلاح، بينما تعرض المنتخب الغاني لهزيمة مفاجئة من منتخب الرأس الأخضر.

القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر وغانا

تحظى المباراة بأهمية خاصة لدى الجماهير المصرية، حيث تعد مباراة مصر وغانا من أكثر المباريات إثارة وندية في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية، وتقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية في قطر بنقل كل مباريات وفعاليات بطولة كأس امم افريقيا 2024، من كودفوار، ولكنها مشفرة ويلزم دفع اشتراك لمشاهدة المباريات، ولمن يريد متابعة المباراة مجانا ننشر لكم بعض القنوات المفتوحة الناقللة للمباراة اليوم.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

منحت القناة الجزائرية الأولى عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي فرصة ذهبية لمشاهدة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانًا ودون أي عوائق.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

شفرة القناة، التي تستخدم نظام 1100001100000000

تردد قناة تيلي تشاد

قناة تيلي تشاد هي قناة فضائية تشادية تبث برامجها باللغة العربية والفرنسية. تأسست القناة عام 1987 وهي من أقدم القنوات الفضائية في تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو