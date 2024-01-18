اعرف نتيجتك بسرعة.. نتائج الطلاب في تونس 2024 عبر موقع فضاء التلميذ

هناك ارتفاع ملحوظ في البحث على جوجل الآن حول نتائج الطلاب في تونس 2024 لن الطلاب تترقب كل الاخبار التعليمية الجديدة التي تقوم بنشرها الوزارة المواقع الإلكترونية على جوجل لمعرفة الموعد النهائي لاعتماد النتائج ورفعها إلأكترونياً، يعيش الطلاب من المرحلة الابتدائي والمتوسطة والثانوية حالة من التوتر والقلق كما يترقب الآباء والأمهات النتائج للاطمئنان على مستقبل أبنائهم في الفصل الدراسي الأول

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم التونسية أن العام الدراسية شهد استقرار ملحوظ وأكد الطلاب أن فترة الامتحانات كانت ميسرة للغاية، مما أكدوا أن الأسئلة كانت مناسب للطلاب متوسطي المستوى ولا يوجد أي تعقيدات في الأسئلة، وتتوقع الوزارة أن نسب النجاح تكون عالية عن السنة الماضية، واليوم عبر الفقرات التالية ننشر لكم نتائج الطلاب في تونس 2024.

نتائج الطلاب في تونس 2024

انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الأول في تونس لجميع المراحل التعليمية في موعدها الرسمي مطلع يناير الجاري 2024 دون أي تأجيل ولم يحدث أي مشكلة تعوق سير الامتحانات، كما قدمت الوزارة مراجعات وشرح الدروس من بداية المنهج عبر المنصات التعليمية لكي يستفيد الطلاب ويحصلون من خلالها على أكبر قدر من المعلومات لمساعدتهم على حل الأسئلة والحصول على أعلى الدرجات، حيث أنهى الطلاب الامتحانات منذ يومين فقط وجاري تصحيح ورصد درجات الطلاب وفقاً لما صرحت به الوزارة على أن يتم اعتماد النتائج بعد انتهاء التصحيح خلال الساعات القليلة القادمة فلا داعي للقلق.

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