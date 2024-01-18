غيوم وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة في مدن السعودية اليوم الخميس 18 يناير 2024 الموافق 06 جمادى الأول 1445 هـ

نشر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 18 يناير 2024 / 06 جمادى الأول 1445 هـ، حيث يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على جازان، نجران، عسير، الباحة، مع نشاط في الرياح السطحية، وهناك احتمالية كبيرة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من عسير، جازان، والباحة، وإليكم التفاصيل.

حالة البحر والشواطئ السعودية اليوم الخميس 06 جمادى الأول 1445 هـ

بالنسبة للبحر الأحمر، فارتفاع الموج سيتراوح من نصف متر إلى متر ونصف، والبحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج هذا اليوم، بينما الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،

أما خليج العرب، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فيتراوح من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج في هذا اليوم.

تقرير درجات الحرارة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة ونسب الرطوبة في المدن السعودية اليوم الخميس 18 يناير 2024