الان.. ننشر جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لجميع المراحل (ابتدائي – ثانوي – متوسطة)

حددت وزارة التربية جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق في جميع المراحل التعليمية، وذلك بداية من السابع والعشرين يناير وسوف تنتهي الاختبارات في التاسع من فبراير، وقامت الوزارة بتحديد الجدول الذي تسير عليه عملية الامتحانات في مختلف التعليمية، حيث يختلف جدول الامتحانات الخاص بكل مرحلة وذلك بسبب اختلاف المواد الدراسية التي تتم دراستها في كل مرحلة.

جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

يتكون النظام التعليمي في العراق من ثلاث مراحل تعليمية، وقد حددت الوزارة جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لكل مرحلة، ومن ضمن هذه المراحل المرحلة الابتدائية وهي المرحلة التي تتضمن أصغر فئة من الطلاب ويكون جدول الامتحانات لها هو:

الأحد الموافق السابع والعشرين من يناير اللغة العربية والدين الإسلامي.

الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من يناير مادة الرياضيات.

الخميس الموافق الحادي والثلاثين من يناير مادتي القراءة والكتابة.

الأحد الموافق ثالث فبراير مادة العلوم.

الثلاثاء الموافق الخامس من فبراير مادة الاجتماعيات.

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة

المرحلة المتوسطة هي التي تفصل بين المرحلة الابتدائية والثانوية، لذلك فهي من المراحل التعليمية العراقية ويقوم الطلاب بأداء الامتحانات في هذه المرحلة وفقًا للجدول الآتي:

الأحد السابع والعشرين من يناير امتحان اللغة العربية مع الدين الإسلامي.

الثلاثاء التاسع والعشرين من يناير امتحان الرياضيات.

الخميس الحادي والثلاثين من يناير امتحان العلوم.

الأحد الثالث من فبراير امتحان الاجتماعيات.

الثلاثاء الخامس من فبراير يكون امتحان اللغة الانجليزية.

جدول الامتحانات المرحلة الثانوية

المرحلة الثانوية أو الإعدادية هي أهم المراحل في النظام التعليمي قبل الجامعي في العراق، حيث أنها هي المرحلة التي تؤهل الطلاب من أجل الالتحاق بالتعليم الجامعى، وجدول الإمتحانات الخاص بها هو: