تقلبات حادة.. نشرة أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024 الموافق 06 جمادى الأول 1445 هـ

سجلت تقلبات حادة في أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2024 الموافق 06 جمادى الأول 1445، حيث شهدت بعض العيارات ارتفاعاً بينما انخفضت الأخرى، يأتي هذا التقلب في الأسواق المصرية بعد أن سجل المعدن النفيس ارتفاعاً خلال أيام الثلاثاء والأربعاء، متأثراً بالتقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وإليكم التفاصيل.

ما بين زيادة وانخفاض.. عيارات الذهب بمصر تتفاوت في أسعارها اليوم في المصنعية

شهد عيار 24 انخفاضاً يقدر بحوالي 34 جنيهاً في أسعار البيع والشراء، بينما سجل عيار 18 تراجعاً يصل إلى حوالي 36 جنيهاً في أسعار البيع والشراء، بالمقابل، شهد عيار 21 زيادة قدرها حوالي 30 جنيهاً في أسعار البيع و20 جنيهاً في أسعار الشراء.

تفاصيل نشرة أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024 الموافق 06 جمادى الأول 1445 هـ

وفقاً لأسعار شعبة الذهب والمجوهرات المصرية، سجل اليوم في مصر سعر غرام الذهب لعيار 24 حوالي 2851 جنيهاً للبيع و3886 جنيهاً للشراء، مقارنة بحوالي 2817 جنيهاً للبيع و3863 جنيهاً للشراء يوم أمس، بينما سجل سعر غرام الذهب لعيار 21، الأكثر انتشاراً في المصنعية نحو 3370 جنيهاً للبيع و3400 جنيهاً للشراء، مقابل 3340 جنيهاً للبيع و3380 جنيهاً للشراء أمس، أما سعر غرام الذهب لعيار 18، فبلغ نحو 2889 جنيهاً للبيع و2914 جنيهاً للشراء، مقابل 2863 جنيهاً للبيع و2897 جنيهاً للشراء يوم الأربعاء، وبخصوص سعر الجنيه الذهب، فوصل إلى 26960 جنيهاً للبيع و27200 جنيهاً للشراء وفقاً لأسعار اليوم الخميس في المصنعية.