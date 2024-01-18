موعد يوم التأسيس السعودي 1445-2024 ومتى تبدأ الاجازة للموظفين قطاع عام وخاص والبنوك
موعد يوم التأسيس السعودي 1445-2024، ينتظر المواطنين بالمملكة العربية السعودية يوم التأسيس الذكرى السنوية التي تحتفل بها المملكة كل عام منذ سنوات طويلة، وهي ذكرى مختلفة لأنها تبث روح الوطني في الشعب السعودي والأبناء لكي يطلعون على إنجازات الدولة وبنائها ووحدتها الوطنية، تمنح الدولة العاملين في القطاع العام والخاص والبنوك عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يوم التأسيس ولذلك يبحث المواطنين من جميع القطاعات عن الموعد لمعرفة متى تبدا الاجازة، كما تجهز هيئة الترفيه السعودية تحت رئاسة سيادة المستشار تركي آل الشيخ العديد من فعاليات تلك المناسبة من حفلات وألعاب نارية وعروض للطيران ومسرحيات وعروض على جميع السلع والمنتجات بالهايبر ماركت المختلفة، لذا ترقبوا معنا السطور التالية للتعرف سوياً على موعد يوم التأسيس السعودي 1445-2024.
موعد يوم التأسيس السعودي 1445-2024
قبل تأسيس الدولة كانت المملكة العربية السعودية مقسمة إلى نصفين لكن بفضل الحكام ورؤساء الدولة تم توحيد المملكة في عهد محمد بن سعود سنة 1727 ميلادي وسنة 1139 هجرياً، وحسب التقويم الميلادي يوافق يوم التأسيس يوم الخميس 22 من فبراير 2024 وتبدأ الإجازة من الخميس وحتى السبت 24 من فبراير ويبدأ الدوام مطلع صباح الأحد الموافق 25 من فبراير، حيث يطبق قرار الإجازة على جميع العاملين بالدولة من قطاع عام وخاص وبنوك وعلى الطلاب في المدارس والجامعات تمجيداً لتلك اليوم، لأن يوم التأسيس تكون هناك الكثير من الاحتفالات والفعاليات في جميع المدن السعودية ويمكن للجميع الاستمتاع بها، ويحمل يوم التأسيس السعودي للعام الجاري 2024 شعار جديد وهو “يوم بدينا”.
اجمل رسائل تهنئة بيوم التأسيس السعودي 2024
- ذكرى يوم التأسيس السعودي، ذكرى عطاء وتضحيات، نجدد فيها عهد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.
- تهنئة من القلب بمناسبة يوم التأسيس السعودي، أدام الله على وطننا عزه ورفعته.
- في ذكرى يوم التأسيس نسأل الله رب العالمين أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء، وأن يبارك في المملكة قيادة وشعبًا.
- نتقدم بمناسبة يوم التأسيس السعودي بأسمى عبارات التهنئة والمباركة لجميع أبناء الشعب السعودي العظيم بمناسبة هذه الذكرى العظيم.
- كل عام ووطني الغالي في تقدم وازدهار، يوم التأسيس السعودي عيدنا الوطني.