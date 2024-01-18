تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم بالشرح.. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

تردد قناة الجزائرية الأرضية هو أهم ما يبجث عنه الآن من قبل الجماهير المصرية التي تبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بالكوت ديفوار والمثيرة جدا في دورها الأول الذي شهد مفاجأت بالجملة مثل تعادل المنتخب المصري بشق الانفس أمام منتخب موزمبيق وهزيمة غانا من منتخب الرأس الأخضر في مفاجأة صادمة،وكذلك هزيمة منتخب تونس أمام منتخب نامبيا وتعادل منتخب الجزائر وانجولا وغيرها من المفاجأت الأخري.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وغانا

زفت قناة الجزائرية الأرضية خبر سعيدا لجماهير الكرة المصرية عقب إعلانها إذاعة مباراة مصر وغانا اليوم ضمن عدد المباريات التي تم شراء حقوق بثها على قناتها الأرضية، مما جعل الجميع يبحث عن التردد وطريقة فك شفرة القناة الجزائرية من أجل مشاهدة المباراة في المنزل مع العائلة بعيدا عن زحام الكافيهات.

طريقة تنزيل وفك شفرة قناة الجزائر الأرضية

في البداية عليك تنزيل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وتردد 11680 افقي ومعدل ترميز 27500 واتباع الخطوات التالية لفك الشفرة:

بعد تنزيل القناة ستجد جمبها علامة التشفير.

قم بالضغط على ايقونة الاعدادت.

ادخل الرقم السري للريسفير وهو 0000.

ادخل رمز فك الشفرة وهو 1100000000.

والان نتركم مع الشرح بالفيديو لجميع الريسفيرات لضمان تنزيل القناة دون ادنى مشكلة:

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

اسم القمر اسم القناه التردد الاستقطاب الترميز نايل سات الجزائر الأولى 10992 افقي 27500 نايل سات المغرب الرياضية 12303 افقي 27500 نايل سات الرياضية المغربية 11642 افقي 27500 Hot Bird 13B فوكس سبورت 11013 عمودي 27500

موعد مباراة مصر وغانا اليوم