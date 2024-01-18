تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم بالشرح.. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية
تردد قناة الجزائرية الأرضية
تردد قناة الجزائرية الأرضية هو أهم ما يبجث عنه الآن من قبل الجماهير المصرية التي تبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بالكوت ديفوار والمثيرة جدا في دورها الأول الذي شهد مفاجأت بالجملة مثل تعادل المنتخب المصري بشق الانفس أمام منتخب موزمبيق وهزيمة غانا من منتخب الرأس الأخضر في مفاجأة صادمة،وكذلك هزيمة منتخب تونس أمام منتخب نامبيا وتعادل منتخب الجزائر وانجولا وغيرها من المفاجأت الأخري.
تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وغانا
زفت قناة الجزائرية الأرضية خبر سعيدا لجماهير الكرة المصرية عقب إعلانها إذاعة مباراة مصر وغانا اليوم ضمن عدد المباريات التي تم شراء حقوق بثها على قناتها الأرضية، مما جعل الجميع يبحث عن التردد وطريقة فك شفرة القناة الجزائرية من أجل مشاهدة المباراة في المنزل مع العائلة بعيدا عن زحام الكافيهات.
طريقة تنزيل وفك شفرة قناة الجزائر الأرضية
في البداية عليك تنزيل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وتردد 11680 افقي ومعدل ترميز 27500 واتباع الخطوات التالية لفك الشفرة:
- بعد تنزيل القناة ستجد جمبها علامة التشفير.
- قم بالضغط على ايقونة الاعدادت.
- ادخل الرقم السري للريسفير وهو 0000.
- ادخل رمز فك الشفرة وهو 1100000000.
والان نتركم مع الشرح بالفيديو لجميع الريسفيرات لضمان تنزيل القناة دون ادنى مشكلة:
تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية
|اسم القمر
|اسم القناه
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|نايل سات
|الجزائر الأولى
|10992
|افقي
|27500
|نايل سات
|المغرب الرياضية
|12303
|افقي
|27500
|نايل سات
|الرياضية المغربية
|11642
|افقي
|27500
|Hot Bird 13B
|فوكس سبورت
|11013
|عمودي
|27500
موعد مباراة مصر وغانا اليوم
- الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
- الساعة العاشرة مساءا بتوقيت فلسطين.
- الساعة العاشرة مساءا بتوقيت العراق.
- الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.
- الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الجزائر.
- الساعة التاسعة مساءا بتوقيت تونس.
- الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.