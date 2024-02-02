كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة 2024

الاستعلام عن مخالفات المرور، يسعى على الكبير من الاشخاص إلى معرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق سدادها، حيث توفر خدمات المرور الالكتروني هذه الخدمة لكافة المواطنين بدون دفع رسوم، تتميز هذة الخدمة بتوفير الوقت والمشقة كما وفرت جمهورية مصر العربية الكثير من الخدمات المرورية من خلال الهاتف، فسوف نتعرف من خلال هذا الموقع عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

الانتقال إلى موقع النيابة العامة.

ثم الضغط على كلمة استمرار على الخانة الأولى جهه اليمين.

الضغط بعدها على كلمة إستمرار أسفل خانة مخالفات رخص المركبات.

ثم قم بادخال رقم رخصة القيادة الخاصه بك.

ضع رقم السيارة.

النقر على خانة إجمالي المخالفات بعد اتمام هذه الخطوات سيتم ظهور مخالفات المرور الخاصة بسيارتك لاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

طريقه دفع مخالفات المرور

يستطيع اي صاحب سيارة دفع رسوم مخالفات المرور برقم السياره عبر الانترنت عن طريق عدد من الخطوات أعلنت عنها وزارة الداخلية من خلال موقع خاص للاستعلام عبر الهاتف المحمول وجاءت الخطوات كالاتي:

فتح موقع النيابة العامة.

كتابة اسم مالك السيارة في المربع الخاص .

كتابه اسم المرور التابع له كتابه ارقام وحروف السيارة

دفع مخالفات المرور 2024

يمكنك دفع مخالفات المرور من خلال الطريقتين التاليتين:

إما عن طريق بطاقة الائتمان أو من خلال ماكينة فوري.

عن طريق الموقع الالكتروني

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور