زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وطريقة الاستعلام عن الزيادة

أصدرت وزارة المالية في دولة العراق قرارًا يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024، جاء هذا التزامن مع إعلان الوزارة المالية عن زيادة قدرها مائة ألف دينار عراقي في رواتب المتقاعدين، تأتي هذه المبادرة من الحكومة العراقية كتحفيز للمتقاعدين، حيث تهدف هذه الزيادة إلى رفع مستوى المعيشة والدخل الشهري للمتقاعدين العراقيين، لذلك يتطلع العديد من الأفراد لمعرفة كيفية الاستعلام عن رواتبهم التقاعدية.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

عليك إتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من معرفة زيادة المواطن المتقاعدين في العراق 2024 وجاءت الخطوات خلال السطور التالية

فتح رابط وزارة المالية العراقية.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على كلمة استعلام من الرواتب.

وآخر خطوة حدد رواتب المتقاعدين سيتم ظهور جميع التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف الرواتب المتقاعدين

اتبع هذه الخطوات حتى تتمكن من معرفة موعد صرف الرواتب المتقاعدين في 2024 وجاءت الخطوات كالآتي:

في البداية انتقل إلى رابط وزارة المالية العراقية.

اضغط على الرابط ثم اضغط على تسجيل الدخول.

حدد الخدمات الإلكترونية، بعدها قم بالنقر على خانة الاستعلام عن الرواتب.

وآخر خطوة هي تحديد رواتب المتقاعدين وسوف يتم عرض كافة التفاصيل.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

حددت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على رواتب التقاعد، ونوضح هذه الشروط كما يلي: