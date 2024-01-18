مبروك لجميع الطلاب.. موقع فضاء التلميذ لاستخراج نتائج الطلاب في تونس 2024 بالاسم وكلمة المرور

قامت وزارة التعليم في تونس بإنشاء موقع فضاء التلميذ لاستخراج نتائج الطلاب في تونس 2024 لكي يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج التي حصلوا عليها بعد أداء الامتحانات إلكترونيًا دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب، وقد بدأ الكثير من الدول الاعتماد على الطرق الإلكترونية من أجل معرفة النتائج والاستعلام عنها، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وآبائهم وتجنبًا للتكدس والازدحام.

موقع فضاء التلميذ لاستخراج نتائج الطلاب في تونس 2024

تم إطلاق موقع فضاء التلميذ لاستخراج نتائج الطلاب في تونس 2024 لكي يستطيع جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في تونس استخراج النتائج التي يحصلون عليها بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، كما يقوم الموقع بتقديم مجموعة من الخدمات التعليمية الأخرى حيث يمتلك الموقع الكثير من المميزات وهي:

يوفر للطالب القدرة على معرفة النتائج الخاصة بهم بشكل بسيط وسريع.

يتيح الموقع الاطلاع على جميع المناهج المقررة على المراحل التعليمية التونسية.

نشر كافة المواعيد التي تهم الطلاب مثل بداية الاختبارات والفعاليات التعليمية إضافة إلى مواعيد العطلات الرسمية.

يقدم الموقع بعض الاستشارات التعليمية التي تهم الطلاب والمعلمين.

كيفية استخراج النتائج من موقع فضاء

يستطيع كل طالب زيارة موقع فضاء الإلكتروني من أجل استخراج النتائج الخاصة به، وذلك بعدما تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج مباشرة، حيث أن الموقع يمكن الطالب من الحصول على نتائجه بسرعة، وخطوات استخراج النتائج هي: