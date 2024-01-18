أخيرا وبعد طول انتظار..Link اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر نوقع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 أُعلن عنها مؤخرًا من قِبل وزارة العمل العراقي، وذلك بعد أن فتحت باب التسجيل مُنذ عدة أيام قليلة، حيثُ نوهت أنّ الدعم متاح فقط للعراقيين المقيمين بصفة دائمة على الأرضي العراقية، مع عدم امتلاك المتقدم أي دخل ثابت أو سجل تجاري أو أصول ذات قيمة، وأن يتراوح عمره بين الـ18 حتى الـ60، كما أن المشمولين بالدعم هم الأكثر استحقاقًا من بين المتقدمين، وذلك بعد المفاضلة بينهم، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة لعام 2024.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 أصبح الآن يُمكن الاستعلام عنها عن طريق منصة مظلتي، أو عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك لتحميل الكشوفات الخاصة بمستحقي الدعم، وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الانتقال مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية “اضغط هنا” أو إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية “اضغط هنا“.

النقر على خدمة “طلب الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات للمطروحة.

اختيار خيار الوجبة السابعة أو الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدراج كافة البيانات المطلوبة.

تحميل الكشوفات التي تحمل أسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة لعام 2024 بصيغة الـPDF.

مطالعة ملف الـPDF للاستعلام عن الأسماء الموجودة بالكشوفات.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب تقديم المستندات المطلوبة لكي يتم الحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية بالعراق، علمًا أنه عند عدم توافر إحدى تلك المستندات يتم مقابلة الطلب بالرفض، ويُمكن الاطلاع على تلك المستندات من خلال النقاط التالية: